Suspeita de crime, ex-mulher em choque e cachão: o que se sabe sobre a morte de Nahim

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 13/06/2024 - 11:28 Para compartilhar:

A música brasileira está de luto! Na manhã desta quinta-feira, 13, o cantor Nahim Jorge Elias Júnior, mais conhecido como Nahim, foi encontrado sem vida em sua residência em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

+Saúde da filha de Neymar e Bruna Biancardi volta a ser questionada: ‘Ela está sempre assim’

+Emagrecimento X harmonização facial: especialista explica nova aparência de Bianca Andrade

Quem era Nahim?

Nahim ganhou notoriedade nos anos 1980, período em que sua presença era constante nos programas de auditório, tornando-se um nome familiar para muitos brasileiros. O artista se destacou especialmente como grande vencedor do quadro “Qual É a Música?”, do Programa Silvio Santos, no SBT. Além disso, ganhou projeção nacional com hits de sucesso, como ‘Dá Coração’, ‘Coração de Melão’ e ‘Taka Taka’.

Nahim também chegou participar do reality show “A Fazenda”, da Record TV, por ter sido preso em abril de 2019, após descumprir medida protetiva contra a ex-esposa, e também por ter tentado a sorte na vida política, ao se candidatar a vereador por São Paulo. Porém, não foi eleito.

A IstoÉ Gente faz um resumo e conta o que se sabe sobre a morte de Nahim. Confira!

Morte investigada

O registro da morte foi feito no 1° Distrito Policial de Taboão da Serra, e tratado inicialmente como morte suspeita;

Os primeiros levantamentos mostram que o cantor teria caído de uma escada, mas as circunstâncias não estão esclarecidas;

Segundo vizinhos, Nahim havia se mudado para a cidade da região metropolitana há cerca de 15 dias;

O corpo dele foi encontrado por um funcionário de uma empresa de telefonia que estava fazendo uma instalação na rua;

O trabalhador teria visto o corpo do cantor pela janela e acionado a polícia;

Os policiais foram até a residência, entraram na casa e constataram a morte do artista;

Nahim estava apenas com os cachorros dentro do imóvel;

Não há vestígios de arrombamento, nem informações sobre o tempo que o corpo estava no local.

Vídeo do cachão

Com a morte de Nahim já confirmada pela polícia e pela família, imagens do jornalismo do SBT acabaram chocando o público. Enquanto o assunto era comentado no telejornal matinal ‘Primeiro Impacto’, imagens em vídeo do caixão do cantor sendo carregado vieram à tona.

Assista ao vídeo:

Ex-mulher em choque

Andreia de Andrade, ex-esposa de Nahim, falou sobre o falecimento do artista nos stories de seu Instagram. Na rede social, a empresária confirmou a morte do ex e revelou estar em uma delegacia.

“É com muito pesar que eu venho aqui informar vocês que, realmente, confirmo o falecimento do Nahim. Eu estou muito em choque. Não estou em condições de atender ligações, mensagens”, disse ela.

“Sim, infelizmente hoje, 13 de junho de 2024, eu informo o falecimento do Nahim. Estou na delegacia, mais tarde vou passar as notas com o velório e todas as informações. Mas não estou em condições de atender a todas as ligações no momento”, completou.

Andreia foi casada com Nahim por 13 anos, entre 2010 e 2023. O casal chegou a participar juntos do “Power Couple” e “Troca de Esposas”, ambos realities shows da Record TV.

Homenagem de amigos famosos

Por meio das redes sociais, famosos prestaram homenagens, declarações e lamentaram a morte de Nahim. Veja abaixo!

Patrícia Abravanel: “A vida é um sopro. Nahim estivemos juntos uma semana atrás, dia 06/06, gravando o ‘Qual é a Música do Programa Silvio Santos’ que você tanto amava. Não conseguimos acreditar no que aconteceu! Por tantos anos você honrou o SBT e abrilhantou o Programa Silvio Santos com seu talento e carisma. Sua presença inesquecível no Cante Se Puder e no Cantando em Família nos trouxe momentos de muita alegria e emoção. Agradecemos por cada instante compartilhado e por todas as memórias que ficam em nossos corações. Descanse em paz”.

Nany People: “Acabei de saber de sua “passagem” Querido Amigo @nahimoficial!! A vida completa é desfalca nosso álbum de memórias e histórias! Obrigada por todo Carinho Amizade e Companheirismo do #CanteSePuder pra Vida! Você me ensinou e iluminou muito dos meus dias e meu caminhar! Obrigada Sempre!!!”.

Rodrigo Mila: “Que Deus te receba de Braços abertos meu querido, Foi um prazer te conhecer e ter uma aula de vida e de sabedoria ao seu lado por semanas. Descanse em Paz”.

Sonia Abrão: “LUTO NA MÚSICA! NAHIM sofreu um acidente doméstico fatal ao cair da escada em sua residência. O cantor tinha 71 anos e deverá ser velado e sepultado em Taboão da Serra, onde morava. Difícil acreditar! Lá se vai mais um amigo!”.