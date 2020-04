Suspeita de aplicar ‘gotas milagrosas’ contra o coronavírus é detida em SP

Uma mulher, de 50 anos, foi presa no Guarujá, no litoral de São Paulo, suspeita de oferecer ‘gotinhas milagrosas’ contra o coronavírus. Ela foi flagrada após denúncias de que estaria atendendo pessoas em um estabelecimento comercial e causando aglomerações. As informações são do jornal A Tribuna.

De acordo com a Prefeitura do Guarujá, a Guarda Civil Municipal foi até o local para verificar o que estava acontecendo. Acompanhado de um fiscal da prefeitura, a GCM flagrou a suspeita com um jaleco e prestando atendimento a outra mulher.

Por meio das redes sociais, a suspeita chegou a publicar um vídeo informando sobre o atendimento. Na gravação, ela afirma que a medicação, aplicada em gotas, serviria para fortalecer o organismo contra o vírus. Em depoimento à polícia, ela disse que é neuropsicopedagoga, profissão não regulamentada, e estava fazendo atendimento voluntário.

A suspeita foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Guarujá. O caso será investigado como curandeirismo, por prescrever e aplicar substâncias em pessoas. Após se comprometer a apresentar certificações para a atividade, ela foi liberada com a presença de um advogado.