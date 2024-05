Suspeita de anorexia, críticas e dieta inusitada: saiba tudo sobre a magreza de Maiara

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 28/05/2024 - 13:23 Para compartilhar:

A cantora Maiara, dupla de Maraísa, voltou a chamar atenção pela sua magreza excessiva. No último final de semana, viralizou nas redes sociais um vídeo em que a sertaneja para seu show para discutir com uma fã que a ofendeu ao chamá-la de “calango seco”.

“Mulher fazendo barraco em festa. Uma festa tão tranquila”, iniciou Maiara. “Se você tocar algo mais para cima, você vai ser retirada da festa. Você tá colocando as pessoas em risco”, acrescentou ela, recebendo apoio da plateia.

“Saia, saia daqui, vai fazer barraco na sua casa”, disparou a famosa na ocasião.

Maiara, que revelou que já perdeu cerca de 30 quilos, tem recebido muitas críticas por conta de seu emagrecimento. Hoje pesando 47 kg, a nova silhueta da cantora tem preocupado algumas pessoas, entretanto, ela garante estar saudável e fazendo acompanhamento médico.

Suspeita de anorexia, críticas e dieta inusitada. A nossa reportagem conta tudo sobre a magreza da cantora Maiara. Confira!

No final de março deste ano, Maiara deu o que falar após compartilhar algumas fotos e vídeos em que aparece de biquíni, exibindo o novo visual. Os comentários negativos sobre o corpo de Maiara deixou ela revoltada. Nos Stories do Instagram, ela gravou um vídeo negando que está com anorexia ou outra doença.

“Vocês acham que eu emagreci da noite pro dia?! Não foi, já tem mais de um ano que eu tô nesse processo. A minha saúde tá melhor do que nunca!”, explicou na ocasião.

Anorexia

Após alguns fãs da sertaneja apontar que ela poderia estar com anorexia, a IstoÉ Gente conversou com Rosângela Casseano, que é psicóloga especialista em Terapia Cognitivo Comportamental, reprogramação mental e CEO da PsicoPass, que explica o diagnóstico da doença. Entenda!

O que é anorexia?

A anorexia é um transtorno alimentar complexo que envolve uma preocupação excessiva com o peso e a imagem corporal, resultando em comportamentos restritivos de alimentação. É importante considerar que a perda de peso pode ter várias causas, como mudanças na alimentação, exercícios físicos ou até mesmo uma decisão pessoal.

Diagnóstico

Para ter um diagnóstico de anorexia é necessário uma avaliação psiquiátrica e psicológica, mas podemos pensar em alguns sinais bem típicos do transtorno para reflexão, como:

1. Restrição alimentar severa ou recusa em comer.

2. Medo intenso de ganhar peso ou engordar.

3. Perda de peso significativa e rápida.

4. Obsessão em contar calorias.

5. Exercício físico excessivo, mesmo quando o corpo está fraco ou cansado.

6. Negar a gravidade da perda de peso e acreditar que está acima do peso.

7. Alterações na percepção do corpo, como se sentir gordo mesmo estando magro.

8. Isolamento social.

9. Mudanças no humor, como irritabilidade, depressão ou ansiedade.

10. Problemas de sono e fadiga.

Alerta

É importante ressaltar que a anorexia é um transtorno alimentar grave, que pode ter consequências físicas e psicológicas graves. Se a anorexia não for tratada, podem ocorrer complicações graves e até mesmo fatais. Essas complicações podem afetar diversos sistemas do corpo e incluem: desnutrição, problemas cardíacos, distúrbios metabólicos, danos nos órgãos como o fígado, rins e ossos, problemas gastrointestinais. Além de complicações psicológicas e risco de morte.

Café da manhã de Maiara

Recentemente, Maiara deixou seus seguidores e fãs chocados ao mostrar seu café da manhã inusitado. Nos Stories do Instagram, a sertaneja revelou que come jiló, palmito e ovo todos os dias. “O de sempre, ninguém entende. Ovo, jiló e palmito. E um café, né?”, disse Maiara.

A nossa reportagem conversou com o nutrólogo e especialista em emagrecimento Neto Borghi, que fez uma análise sobre o café da manhã da famosa.

“Um café da manhã ideal deve ser equilibrado em termos de macronutrientes, como gorduras, proteínas, carboidratos e fibras, para fornecer energia e nutrientes necessários para iniciar o dia. Recomenda-se que a primeira refeição do dia contenha em torno de 20 a 30% de proteínas. As proteínas, a cada grama, possuem 4 calorias”, começa o profissional.

Ovos

Maiara está com 47 kg, então fazendo o cálculo simples, a ingestão diária necessária seria em torno de 56 gramas de proteína livres ao dia. Considerando os ovos (alimento que ela cita no Instagram), ao dia deveria em média consumir de 9 a 10 ovos, dividindo isso nas três refeições principais ficaria em média 3 ovos no café da manhã. Isso é apenas uma estimativa, então não podemos mensurar se está correto ou não, pois além dos pontos citados, devemos levar em consideração idade, sexo e doenças associadas.

Falando ainda em ovos, eles são excelentes fontes de gorduras saturadas (cerca de 40%) e (60% de gorduras insaturadas). Deve-se ter atenção ao número de ovos ingeridos ao dia, pois o excesso de gordura saturada pode alterar o perfil do colesterol. Outros bons exemplos de alimentos ricos em gordura são abacate, nozes, sementes, azeite de oliva e peixes gordurosos, como salmão ou sardinha.

Jiló

O jiló agora, ele é uma hortaliça com baixa caloria, rico em nutrientes e com uma boa variedade de macronutrientes. Contém cerca de 4,3 g de carboidratos e 2g de fibras por 100g de porção. Pode até ser interessante quando o objetivo é o tratamento de obesidade, pois é rico em carboidratos complexos, levando mais tempo para serem digeridos e com isso causam maior saciedade. Em média, uma pessoa os precisa de 4 gramas de carboidrato/kg/peso, totalizando em um dia 188 gramas de carboidratos, no caso dela considerando seus 47 quilos, que divididos em 3 refeições principais do dia somaria em média 62 g por refeição, como exemplo no café da manhã.

Palmito

O palmito também tem uma composição energética parecida com jiló, pobre em proteínas e gorduras. Pensando em densidade calórica, pode até ser interessante em processo de emagrecimento, porém no caso da cantora talvez não seja tão interessante pensando na quantidade energética que precisamos ingerir em um início de dia e manutenção do peso.

No caso da cantora, é difícil estimar as necessidades especificamente no café da manhã, pois temos que saber o que ela ingere durante o resto do dia, as quantidades, gasto energético se pratica exercício físico, considerar sexo e idade, além das individualidades da mesma.

O que Maiara fez para mudar radicalmente?

Maiara participou do programa de emagrecimento de Maíra Cardi e emagreceu 16 quilos. A sertaneja ainda se submeteu a uma cirurgia bariátrica e passou por uma lipoaspiração.

“Emagreci uns 30 quilos. Eu fiz tudo, bariátrica, duas lipos e já troquei de prótese umas trinta vezes”, contou Maiara em entrevista ao programa “The Noite”, no SBT.

Atualmente, a artista tem mostrado em seu Instagram que tem praticado bastante atividade física, além de fazer uma dieta balanceada.

Famosa preocupada

Em entrevista ao programa “TV Fama”, da RedeTV, a musa fitness Solange Frazão afirmou estar preocupada com o emagrecimento de Maiara: “Tem algumas que fazem (isso de maneira) perigosa e eu acho um risco para a saúde”, ressaltou.

Solange ainda disse que não tem conhecimento sobre o processo de transformação da cantora. “Eu não posso julgar, porque eu não sei se ela fez uma dieta rigorosa, se ela é a favor de alguns artifícios para emagrecimento e perda de gordura muito rápida”, completou.