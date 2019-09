Susep abrirá consulta pública do sandbox regulatório nos próximos 30 dias

A superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Solange Vieira, informou que a autarquia vai abrir a consulta pública para o modelo de sandbox regulatório nos próximos 30 dias. Em alusão ao termo “caixa de areia”, em inglês, o modelo vai permitir a concessão de autorizações temporárias para empresas testarem soluções no mercado brasileiro de seguros.

A Susep está ao lado de outros órgãos reguladores no avanço da implementação de sandbox regulatório no País. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) já iniciou a consulta pública sobre o tema na semana passada, ao passo que o Banco Central também prevê o início da conversa com o mercado em breve.

O avanço tecnológico é importante na regulação, mas, segundo Solange, também é necessário um grande avanço do lado da fiscalização. Ela informou que a Susep prepara um ranking de reclamações para o setor de seguros privados. O Banco Central já tem, por exemplo, esse acompanhamento junto aos bancos.

A superintendente da Susep também comentou sobre recentes mudanças regulatórias em sua gestão. Ao comentar sobre a autorização para seguradoras e resseguradoras terem capital pulverizado no País, ou seja, atuarem sob o modelo de Corporation, ela admitiu que a mudança tem relação com o ressegurador IRB Brasil Re, mas que a nova regra pode ser um passaporte para que outras companhias ingressem no mercado brasileiro.

Com o aval do regulador, a União e o Banco do Brasil, por meio da BB Seguridade, puderam deixar o bloco de controle do IRB em uma operação que movimentou R$ 7,39 bilhões na bolsa.

*A repórter viajou a convite da CNSeg