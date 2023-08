Susana Vieira revela que gostaria de participar de uma suruba: ‘Sou muito ativa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2023 - 14:13 Compartilhe

Ao participar do programa ‘Que História É Essa, Porchat?’, do GNT, na noite de terça-feira, 22, a atriz Susana Vieira, de 80 anos, surpreendeu com a resposta que deu quando Fábio Porchat fez algumas perguntas para ela, Pedro Bial e Paolla Oliveira.

“O que vocês diriam para ‘eu nunca, mas gostaria?’,” questionou o apresentador.

“A gente vê no cinema e eu já ouvi alguns casais num estado aqui do Brasil e isso é mais comum em altas rodas. É uma coisa que queria saber, não presto muita atenção, não sei como seria. Não sei se eu ia ficar parada ou se eu ia atacar, como eu sempre acho que sou muito ativa. Queria saber como seria”, disse Susana.

“Eu tenho 80 anos agora, mas a minha cabeça para a suruba não é de 80 anos, minha cabeça ´pra suruba é de 35”, completou.

