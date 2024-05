Susana Vieira revela com qual galã gostaria de contracenar; saiba quem é

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/05/2024 - 9:30 Para compartilhar:

A famosa atriz Susana Vieira sempre dá o que falar quando aparece na mídia. Nesta semana, em entrevista ao programa ‘TV Fama‘, da RedeTV!, a veterana revelou com qual galã gostaria de contracenar. “Só tem um que eu adoro: Cauã Reymond. Adoro aquilo, é tão gostosinho”, brinca a atriz.

Ainda na entrevista, Susana falou sobre beijo técnico no mundo da dramaturgia: “Quero explicar uma coisa sobre beijo técnico, que faltou falar no Pedro Bial. Ele tem o nome de técnico, mas é igualzinho se você estivesse beijando a pessoa, só que não tem sentimento”.

“Quando tem sentimento é o que a gente dá em casa. Quando tem sentimento na hora que você está beijando é aí que se dão as diferenças, que a pessoa separa, vai um para cada lado, e aquele casal da novela fica junto. Já beijei toda televisão e só tive tesão em um ator, o Rubens de Falco, que casei com ele há muitos anos. Os outros foram beijos que eles fazem com a língua, mas sem sentimento nenhum”, completa.

Por fim, a artista ainda relembra outros romances que viveu nos bastidores de sua trajetória de seis décadas de carreira na televisão: “Não casei com nenhum diretor, o que me deixou bastante triste, porque as meninas que casaram com diretores todas se deram muito bem”.

“Só gostava de jovem e cameraman. Sou de reclamar mesmo, quando não está bom eu falo e discuto com diretores de igual para igual, porque estou na televisão há 60 anos. Os diretores têm 30 anos, então eu sei mais do que eles ou não?”, conclui.