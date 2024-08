Susana Vieira não tem noção de quem são influencers na TV e dispara: ‘Influencer sou eu’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/08/2024 - 12:00 Para compartilhar:

Aos 81 anos de idade, Susana Vieira voltou a dar a sua opinião sobre a atual prática de escalação de influenciadores digitais e personalidades da internet para projetos na TV.

Sem papas na língua, a atriz da Globo afirmou não conhecer os tão famosos influencers. “Não tenho a menor noção de quem eles são, juro por Deus. Não entendo quem eles são, meu amor. Influencer sou eu. Eu sou uma influência. Estou há 40 anos na TV Globo. Eu influenciei 40 mil pessoas dentro desses anos todos. A novela brasileira”, disparou em entrevista ao site “Papelpop”.

A veterana ainda reafirmou sobre quem é influenciador para ela. “Influencer é o Aguinaldo Silva, influencer são autores da TV Globo, influencer são os grandes atores, influencer são os grandes cantores brasileiros, os músicos”, completou ela, durante o lançamento do livro de memórias de Aguinaldo, com quem trabalhou na novela “Senhora do Destino” (2004), no Rio de Janeiro.

Susana Vieira não é a primeira a falar sobre a ascensão de influenciadores digitais na TV aberta. Recentemente, o ator Armando Babaioff fez um desabafo sobre a perda de espaço para a nova classe. O artista criticou a prioridade da escalação de personalidades da web para elencos de novelas e produções audiovisuais.

A atriz Alice Wegmann repostou e elogiou a crítica do colega de profissão no Instagram. “Uma vez, há muito tempo, fiz um teste com o Babaioff para um filme do Karim. A gente não passou. Mas acho que foi um dos testes mais legais que eu já fiz na vida. Já vi ele no palco em ‘Tom na Fazenda’ e fui muito arrebatada. Ele falou tão bem aqui. Obrigada, irmão!”, escreveu ela, na ocasião.