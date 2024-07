Susana Vieira não quer compartilhar privacidade com homem e revela viver namoro virtual

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/07/2024 - 18:06 Para compartilhar:

Aos 81 anos, a atriz Susana Vieira revelou que está vivendo “namoros virtuais” e que, a essa altura da vida, não quer mais dividir a cama com ninguém e nem ser flagrada ao lado dos seus “contatinhos”. Ela contou que nunca gostou de “ficar de conchinha”, pois não gosta de ter alguém para esquentá-la.

“Eu não suporto ninguém me esquentando. Eu gosto de dormir sozinha”, disparou a veterana em bate-papo para o programa “A Tarde É Sua, da RedeTV!”, desta sexta-feira, 19, durante o lançamento do livro “Meu Passado Me Perdoa”, de Aguinaldo Silva, no Rio de Janeiro, que aconteceu na noite anterior.

+Susana Vieira revela com qual galã gostaria de contracenar; saiba quem é

+Quem é Sandro Pedroso, ex-namorado de Susana Vieira

A atriz aproveitou para falar sobre etarismo, e foi incisiva ao dizer o que pensa do termo.

“Eles tiraram esse termo da cova de algum conde Drácula, porque isso não existia. A Betty Faria está certa: é uma coisa ridícula. Eu não sei o que é. Eu como de tudo, saio com meus amigos. Olha na minha cara e vê se tenho alguma coisa? Só felicidade”, disparou ela.

Apesar de fazer questão de demonstrar viver atualmente uma boa fase, Susana Vieira não quis revelar nomes.

“Eu fiquei feliz de vê-lo realizado, feliz, até porque já fez muita coisa [na televisão] como eu. A gente não precisa provar mais nada, mas ainda quer porque é exibido”, expôs.

“Agora estou com namoros virtuais. Não quero mais [que fique tudo] aparente, não quero que a imprensa me fotografe [com o namorado]. Isso é o que importa. E também durmo sozinha. Não suporto ninguém me esquentando”, revelou.