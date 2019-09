Susana Vieira dá cutucada em Sônia Abrão e apresentadora reage contra atriz

O clima pesou entre a atriz Susana Vieira e a apresentadora Sônia Abrão nesta terça-feira (17) durante o programa ‘A Tarde é Sua’, da RedeTV!. Tudo começou quando Susana deu uma leve cutucada em Sônia durante a exibição de uma matéria sobre a festa de lançamento da novela ‘Éramos Seis’, da Rede Globo.

“Soninha Abrão, minha amiguinha boazinha, neném! Meu motorista chegou. Dá um beijão. Outro dia mandei um beijão para ela, para ela deixar de ser falsa comigo. Falar ‘Susaninha Vieira, tão boazinha’ e aí mete o pau em mim. Que feio, Soninha! Fala logo que não vai com a minha cara”, disse a atriz para a equipe de reportagem do ‘A Tarde é Sua’.

Sônia, por sua vez, resolveu rebater a fala de Susana. “Eu me surpreendi, porque a Susana já falou outras vezes com o nosso programa, então não imaginava que ela estivesse ainda com esse ponto de vista. A gente teve briga feia, se desentendeu, foi na época da morte do então marido dela, o Marcelo [Silva, em 2008]. Vocês se lembram disso”.

“Ela falou uma série de coisas que eu achei cruel, e a coisa degringolou de verdade. Também falou um monte de coisa ao meu respeito. Mas Susaninha, eu tenho um defeito muito grande, me desculpe por isso: eu não guardo, não tenho uma lista eterna de ranço das pessoas. Passou, passou, e para mim isso já era águas passadas”, continuou Sônia.

“Nunca misturei o que eu achava de você como mulher naquela época com o que eu sempre achei de você como atriz, uma das maiores do nosso Brasil. Muitas vezes, e não era favor nenhum, elogiei suas atuações nas novelas que vieram de lá para cá. Me desculpe, eu não guardo ranço. O que foi aquela época foi aquela época”, explicou a apresentadora.