Susana Vieira celebra Dia do Orgulho LGBTQIAP+: ‘Minha bandeira também é essa’

A atriz Susana Vieira, de 80 anos, celebrou o Dia do Orgulho, comemorado na última quarta-feira (28). No Instagram, ela gravou um vídeo segurando uma bandeira LGBTQIAP+, ao som de “Born This Way”, canção de Lady Gaga, para apoiar a comunidade.

Animada e bem-humorada, Susana rodopiou com a bandeira, enquanto recitava o seguinte recado: “Abracem seus amigos, seus irmãos. Essa é a bandeira, meus amores. Papais e mamães que não gostarem, desculpe. Mas a minha bandeira também é essa”.

Na legenda, a atriz citou um trecho da música de Lulu Santos: “Consideramos justa toda forma de amor”, completando com emojis de arco-íris e corações.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Vieira (@susanavieiraoficial)

