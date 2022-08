Susana Vieira celebra alta após Covid: ‘Muito feliz’

Da Redação 12/08/2022 - 14:41 Compartilhe

Susana Vieira recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (12). A atriz estava internada para tratar sequelas da Covid-19 desde a última semana. A atriz agradeceu o carinho dos fãs em suas redes sociais.

“Oi, gente. Bom dia! Olha que felicidade. Quero agraecer aos médicos e enfermeiras que me ajudaram no tratamento no hospital. Daqui para frente, é recuperação aos pouquinhos. Finalmente, vou poder tomar o café da manhã na minha casa. Isso não tem preço”, completou.

A internação de Susana foi motivada por conta do seu quadro clínico. Em 2015, a atriz foi diagnosticada com leucemia linfocítica crônica. Ao contrair Covid-19, a atriz ficou com sequelas no pulmão que precisaram ser acompanhadas no hospital.

“A covid deixou sequelas no pulmão e precisei fazer um ciclo de medicação venosa, por isso estou internada. Como tenho leucemia, é protocolo a internação em CTI. Com a medicação e fisioterapia, em breve, estarei em casa”, contou nas redes sociais.