Susana Vieira busca Green Card para deixar o Brasil

Aos 82 anos de idade e com contrato vitalício na Globo, Susana Vieira decidiu dar entrada em seu Green Card, documento que dá direito à residência permanente nos Estados Unidos.

Isso porque a atriz quer passar mais tempo ao lado do filho e do neto, que moram por lá.

“Minha carreira artística no Brasil sempre foi e continuará sendo uma parte fundamental da minha vida, mas sinto que também é hora de priorizar mais tempo com minha família e explorar novas possibilidades”, argumentou ela, que ganhará o apoio da D4U Immigration no processo.

Segundo a empresa, o Green Card pode ser obtido por meio de patrocínio familiar, empregador nos Estados Unidos, refúgio, asilo ou pela chamada loteria de diversidade (Diversity Visa Lottery).

“O processo de imigração pode parecer desafiador, mas estou confiante e entusiasmada com esta nova aventura e, principalmente, com a liberdade de poder viver nos Estados Unidos quando eu quiser”, completou.