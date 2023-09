SUS aprova nova tecnologia para tratar câncer de pele

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 05/09/2023 - 3:48 Compartilhe

Pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que sofrem do tipo mais comum de câncer de pele agora têm acesso a um novo tratamento desenvolvido por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP).

O dispositivo, de baixo custo e fácil produção, e a técnica de aplicação foram desenvolvidos por pesquisadores vinculados ao Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) –um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDs) financiados pela Fapesp, sediado no Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo (IFSC-USP).

A terapia fotodinâmica é particularmente eficaz contra o carcinoma basocelular em estágios iniciais. O procedimento envolve a aplicação de uma pomada absorvida pela pele do paciente, seguida por uma sessão de terapia fotodinâmica que destrói as células cancerígenas.

Geralmente, em apenas duas sessões de 20 minutos cada, mais de 90% dos pacientes podem ser considerados curados.

Os resultados dos ensaios clínicos mostraram que o tratamento foi capaz de eliminar cerca de 85% dos tumores, sem efeitos colaterais, causando apenas leve vermelhidão no local e sem a formação de cicatriz. Um novo protocolo desenvolvido pelo grupo, com as duas aplicações em uma única sessão clínica, atinge a eliminação de 93% dos tumores.

