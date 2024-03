Surto de sarampo nos EUA em 2024 já é maior que mesmo período do ano passado

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 04/03/2024 - 21:57 Para compartilhar:

O número de diagnósticos de sarampo – ou rubéola – nos Estados Unidos até agora este ano quase ultrapassou a contagem de casos de todo o ano de 2023, mostram agora os dados.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) relataram que 41 casos de sarampo foram diagnosticados em janeiro e fevereiro de 2024, em comparação com um total de 58 casos em 2023. No mesmo período do ano passado, apenas três casos de sarampo tinham sido notificados.

A Flórida tem o maior surto no momento, com 10 casos relatados. Os surtos são atribuídos a uma diminuição nas taxas de vacinação contra o sarampo pelo terceiro ano consecutivo.

Em Janeiro, o CDC afirmou que o aumento relatado nas infecções refletia um surto mais amplo de sarampo que está acontecendo há anos, à medida que alguns países adiaram ou deixaram completamente de administrar a vacina durante a pandemia de COVID-19.

“A maioria desses casos ocorreu entre crianças e adolescentes que não haviam recebido vacina contra o sarampo (MMR ou MMRV), mesmo na idade elegível”, dizia o aviso de emergência .

De acordo com o CDC , mais de 61 milhões de doses da vacina MMR ou MMRV foram adiadas ou perdidas entre 2020 e 2022 devido a atrasos relacionados com a COVID em “actividades suplementares de imunização”.

Devido à ampla adoção da vacina contra o sarampo, o sarampo foi declarado eliminado nos Estados Unidos em 2000.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a eliminação do sarampo como “a ausência de transmissão endêmica do vírus do sarampo em uma área geográfica definida (por exemplo, região ou país) por pelo menos 12 meses na presença de um sistema de vigilância que tenha sido comprovado como funcionando bem.”

No entanto, se um surto de sarampo continuar durante um ano ou mais, os EUA poderão perder o seu estatuto de eliminação.

“O aumento de surtos e mortes por sarampo é surpreendente, mas infelizmente não é inesperado, dado o declínio das taxas de vacinação que temos visto nos últimos anos”, disse John Vertefeuille, diretor da Divisão Global de Imunização do CDC, num comunicado de novembro de 2023.

“Os casos de sarampo em qualquer lugar representam um risco para todos os países e comunidades onde as pessoas estão subvacinadas. Esforços urgentes e direcionados são essenciais para prevenir doenças e mortes por sarampo.”

