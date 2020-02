Surfistas usam manobras aéreas para avançar no 1º dia em Fernando de Noronha

O primeiro dia da etapa de Fernando de Noronha da divisão de acesso do Circuito Mundial de Surfe contou com quatro baterias e destaque para os brasileiros Madson Costa e Junior Lagosta. Eles somaram as maiores médias, com 13,73 e 11,13, respectivamente, no total.

Os surfistas foram divididos em quatro baterias valendo oito vagas para a segunda fase, quando entram as principais estrelas do evento que tem nível 5 mil no QS, a divisão de acesso.

Além de somar uma das maiores médias, o pernambucano Junior Lagosta conseguiu animar o público presente na praia da Cacimba do Padre, se arriscando em manobras e garantindo um belo aéreo. “Eu vi que na bateria não estava dando tubos, mas consegui fazer um aéreo legal e também encaixei algumas boas manobras para passar para a próxima fase. Esse era o meu objetivo”, disse o surfista de 24 anos.

“Aqui é o Havaí nordestino e eu sou pernambucano, então estou em casa. Essa é a 15ª vez que estou competindo em Noronha e só tenho de agradecer a todos os organizadores. Esse evento é fantástico e muito importante para o surfe brasileiro”, complementou Junior.

O norte-americano Luke Gordon também teve um bom desempenho, somando 11,17 pontos. Os dois primeiros colocados de cada bateria avançaram para a segunda etapa, que está prevista para começar às 7h desta quarta-feira e vai contar com a presença de Filipe Toledo, o grande destaque da competição.

Os locais Caio Souza e Caia Souza, pai e filho, foram eliminados precocemente do evento, mas demonstraram grande espírito esportivo. Ambos ficaram no terceiro lugar em suas baterias e deram adeus ao torneio. “Foi muito boa a bateria. Eu fiquei feliz apesar do resultado. Ano que vem tem mais”, avisou Caia.

Confira os resultados do dia:

PRIMEIRA BATERIA

Luke Gordon – Total: 11,17

Patrick Plachi – Total: 8,60

Icaro Ronchi – Total: 5,70

SEGUNDA BATERIA

Junior Lagosta – Total: 11,13

Gabriel Adisaka – Total: 9,27

Caia Souza – Total: 7,30

TERCEIRA BATERIA

Kyllian Guerin – Total: 9,50

Kaue Auzier – Total: 7,94

Victor Santos – Total: 7,30

QUARTA BATERIA

Madson Costa – Total: 13,73

Geovane Ferreira – Total: 11,60

Caio Souza – Total: 7,10