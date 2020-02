Surfista português cai em onda gigante e é socorrido inconsciente em Portugal

O surfista português Alex Botelho não teve um bom dia nesta terça-feira (11). Ele participava do campeonato de ondas grandes de Nazaré, em Portugal, quando caiu em um onda, desmaiou e foi resgatado com a ajuda de uma moto aquática.

O surfista foi levado às pressas para um hospital. O brasileiro Carlos Burle contou ao jornal O Globo que, Botelho recuperou os sentidos ainda no trajeto para o hospital. Após o acidente, o evento foi finalizado.

O torneio que Alex está participando é a primeira edição do Nazaré Tow Surfing Challenge, organizada pela Liga Mundial de Surfe (WSL, em inglês). Conforme apurou o jornal, na categoria que Botelho competia, os surfistas são levados por motos aquáticas para as ondas, as quais passam dos 15 metros de altura.

O local do desafio fica na Praia do Norte e conta com alguns brasileiros como Pedro Scooby, Lucas Chumbo e Maya Gabeira. O vencedor será escolhido em votação definida pelos competidores.