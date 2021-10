Surfista Pedro Scooby elogia Neymar e opina: ‘Maior representante do Brasil’ Surfista declarou apoio ao craque da Seleção Brasileira e disse que atacante é 'motivo de orgulho' para o país

Em entrevista ao podcast “PodPah”, o surfista Pedro Scooby falou sobre sua percepção de como o atacante Neymar é visto no Brasil. De acordo com o atleta, o camisa 10 da Seleção Brasileira é motivo de orgulho para o país e deveria ser mais exaltado pela maneira que nos representa no exterior.

– O Neymar é motivo de orgulho. É o maior representante do Brasil hoje em dia. Tem gente que não sabe quem é o Pelé. A nova geração. A criançada no mundo inteiro idolatra o Neymar, acha ele um cara f… – iniciou o surfista.

– Era motivo da gente falar: “a gente tem um cara que representa o nosso país, e fala bem para c… do nosso país, ele levanta para c… a nossa bandeira”. Deu m… aí com ele, de agressão? Vamos esperar o juiz. Se você não gosta de alguém, deixa de seguir. Mas a pessoa continua seguindo só para ficar te martelando – completou Pedro Scooby.

Neymar volta a entrar em campo na tarde deste domingo, para enfrentar a Colômbia representando a Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil lidera o campeonato com 9 vitórias em 9 jogos.

