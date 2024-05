Surfista da equipe de Pedro Scooby afirma ter encontrado jacarés em cidade inundada no Rio Grande do Sul

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/05/2024 - 16:04 Para compartilhar:

Um dos surfistas da equipe de Pedro Scooby afirmou ter visto diversos jacarés na cidade de Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira, 7. O município, que está inundado após temporais que atingiram o estado, foi o primeiro destino do grupo.

Quinho, como é conhecido o líder da equipe de surfistas, compartilhou as imagens dos jacarés com sua esposa, Gretha, que as divulgou por meio dos stories no Instagram. “Cheio de jacaré em Eldorado, como se não bastasse”, escreveu ela.

“Avisem todos que ainda tiverem contato nas casas! Todos! Precisa evacuar a cidade!”, completou.

Resgates com jet ski

Pedro Scooby, Lucas Chumbo e outros surfistas estão no estado gaúcho com jet skis para auxiliar nos resgates às vítimas das inundações. O grupo é composto por 11 atletas, que chegou ao Rio Grande do Sul na segunda-feira, 6.

Além de Scooby e Chumbo, fazem parte da força-tarefa Reyzinho Duarte, Ian Cosenza, Michelle des Bouillons, Will Santana, Iankel Noronha, Felipe Cesarano, Júnior da Salinas Turismo, Bernardo Scolari e Thiago Lemgruber.