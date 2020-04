Surfista brasileiro está confinado em El Salvador por causa do coronavírus

O surfista João Neves está confinado em El Salvador por conta da pandemia do novo coronavírus. O brasileiro tinha passagem marcada para sair do local nesta quarta-feira, mas todos os voos no país foram cancelados por conta da quarentena imposta desde o último dia 17.

“Meu voo foi cancelado pela companhia aérea e recebi a notícia que marcaram a passagem somente para o dia 5 de maio. Desde a semana passada sou impossibilitado de sair para comprar comida ou qualquer coisa necessária. Tenho recebido ajuda dos locais para fazer o mínimo das necessidades”, conta João, que está sozinho numa pousada em El Cuco, na praia de Las Flores.

“A responsável pela pousada está deixando eu usar a cozinha e a internet. Uma pessoa ao centro e faz a compra da semana, mas sou só eu de hóspede desde o dia 17”, relatou o surfista.

João já entrou em contato com a embaixada do Brasil, mas segue sem retorno. “Contando comigo, parece que ainda tem 19 brasileiros aqui em El Salvador, porém estou sozinho neste lado do país. O restante está a quatro horas daqui, na capital, San Salvador. A situação está cada vez mais complicada”, ressalta.