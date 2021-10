Surfista, apresentador e ator Daniel Sabbá sofre grave acidente de moto no Rio

O surfista, apresentador e ator Daniel Dutra Sabbá, de 66 anos, sofreu um grave acidente de moto no domingo (17), entre os bairros do Leblon e São Conrado, na zona sul do Rio. As informações são do jornal O Globo.

Sabbá pilotava uma moto Ducati/959 quando atingiu um carro Mitsubishi Lancer, de transporte por aplicativo, e ficou com o corpo preso no veículo.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros da Gávea e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, e depois encaminhado para uma unidade de saúde particular.

Ainda segundo O Globo, um familiar do surfista publicou em seu Facebook que Sabbá estava internado para realização de exames, mas que não corria risco de vida.

De acordo com o motorista do carro, Lucas Rodrigues da Silva, em um depoimento na 15ª DP (Gávea), a moto do surfista o acertou em uma curva da avenida Niemeyer, na qual ela estava na contra mão.

