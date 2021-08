Surfe: por 2 centésimos, Deivid perde título no México para Robinson

Dois centésimos a menos que o australiano Jack Robinson foram suficiente para tirar o primeiro título do paulista Deivid Silva, mais conhecido como DVD, no Open México (Aberto do México), última etapa da temporada 2021 do circuito mundial de surfe. O rival australiano campeão na praia de Barra de La Cruz, em Oaxaca, totalizou 15,16 (notas 6,83 + 8,33), contra 15,14 (7,27 + 7,87) do brasileiro.

A diferença mínima, no entanto, não apaga a performance excepcional de DVD, surfista de Praia Branca, no Guarujá. Nesta manhã, ele se credenciou à final ao eliminar na semi o italiano Leonardo Fioranti, com somatória de 13,23, contra 10,90 do adversário. Na outra semi de hoje (13), duelo da nova geração: Robinson, de 22 anos, levou a melhor sobre o catarinense Matheus Herdy, de 20, que na noite desta quinta (12) havia derrotado o atual campeão Ítalo Ferreira, ouro nos Jogos de Tóquio (Japão).

Na noite de ontem (12), DVD , de 26 anos, já tinha quebrado o favoritismo do bicampeão mundial, Gabriel Medina, ao levar a melhor sobre o conterrâneo nas últimas ondas da bateria das quartas de final, somando 15,34 contra 13,14 de Medina.

DVD não começou bem no primeiro dia do Open México, mas se reabilitou na manhã seguinte: ficou em primeiro lugar na sua bateria, avançando com nota 10,44 para a decisão de vagas nas oitavas. Foram 11 brasileiros classificados, entre eles DVD, entre os 32 melhores que competiram para alcançar as oitavas.

O Open México (Aberto do México) encerra a temporada 2021 do circuito mundial de surfe, após o cancelamento da etapa do Taiti (Teahuppo), em razão do estado de emergência na Polinésia Francesa, por conta do aumento de casos do novo coronavírus (covid-19).

O Brasil terá quatro brasileiros na decisão dos campeões de 2021 no WSL Finals, entre 9 e 17 de setembro, na praia de Trestles, na Califórnia (Estados Unidos). A competição reúne os cinco melhores na temporada. No masculino, Medina, Ítalo e Filipe Toledo disputarão o título junto com o norte-americano Conner Coffin e o australiano Morgan Cibilic.

No Finals feminino, a gaúcha Tati Weston-Webb competirá com a havaiana Carissa Moore, a francesa Johanne Defay, a australiana Sally Fitzgibbons e com a australiana Stephanie Gilmore.

