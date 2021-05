Surfe: cinco brasileiros alcançam oitavas em Rottnest Search

Após dois dias sem boas ondas, os surfistas voltaram a cair no mar de Strickland Bay na madrugada desta quinta-feira (20) para a disputa da etapa de Rottnest Search, a quinta parada do Circuito Mundial de Surfe (a quarta realizada em território australiano).

E o Brasil teve uma boa performance, com cinco representantes do país alcançando as oitavas de final: Gabriel Medina, Italo Ferreira, Adriano de Souza, Yago Dora e Miguel Pupo. Já Filipe Toledo, que vem de vitória na etapa de Margaret River, Caio Ibelli, Alex Ribeiro e Deivid Silva ficaram pelo caminho.

Oitavas de Final masculina (round dos 16)

::

Próxima chamada hoje às 20:15h BRT pic.twitter.com/ZsCX25kKrb — WSL Brasil (@WSLBrasil) May 20, 2021

O primeiro brasileiro a avançar foi Miguel Pupo, que bateu Caio Ibelli na oitava bateria com uma grande performance. A melhor onda do paulista foi uma ótima esquerda que lhe garantiu um 8,33, que lhe permitiu somar o total de 14,66 para vencer por 6,34. Agora, Pupo terá pela frente o taitiano Michel Bourez.

Depois foi a hora de o atual líder do ranking mundial entrar na água. Gabriel Medina usou seu amplo repertório de manobras de borda e aéreas para superar o australiano Kael Walsh por 10,80 a 8,20. O próximo desafio do surfista de São Sebastião é o local Owen Wright.

Outros dois brasileiros campeões mundiais a superarem australianos para avançarem foram Italo Ferreira e Adriano de Souza, que bateram, respectivamente, Jacob Willcox (por 13,20 a 9,10) e Ethan Ewing (por 11,26 a 8,70). Nas oitavas, o potiguar e o paulista se enfrentarão.

O último brasileiro a avançar foi Yago Dora, que venceu o local Jack Freestone por 13,98 a 9,84. Nas oitavas ele terá pela frente outro australiano, Connor O'Leary. A próxima chamada de competições acontece na noite desta quinta-feira.

Veja também