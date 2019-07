“Surfa de todos os lados e posições”, diz Anitta sobre namorado Pedro Scooby

O namoro entre Anitta e Pedro Scooby segue dando o que falar. A cantora participou das gravações do programa ‘Caldeirão do Huck’, que irá ao ar no dia 27 de julho, e falou sobre a relação.

Luciano Huck chegou a brincar com a situação. “Acho que o Scooby nunca surfou uma onda tão grande na vida dele”, disse. “Ah, já”, rebateu Anitta. “E ele está surfando bem?”, questionou Luciano. “Faz tudo, surfa em todas as posições, lados… Tá ótimo”, respondeu a cantora.

Além disso, ainda no bate papo durante o programa, Anitta também revelou a Luciano Huck que tem a senha do celular do namorado. “Óbvio”, afirmou, quando foi questionada.