Suprema Corte inglesa determina encerramento do suporte de vida de garoto em coma

Nesta terça-feira (2), a Suprema Corte inglesa determinou que o suporte de vida de Archie Battersbee, de 12 anos, seja encerrado nesta quarta-feira (3). O garoto está em coma há quatro meses e é mantido vivo por ventilação mecânica. Essa decisão ocorreu após a família do menino apresentar um recurso para que o seu tratamento continuasse. As informações são do portal Independent.







Archie foi encontrado inconsciente, no dia 7 de abril deste ano, na casa da família, localizada em Southend, Essex, Inglaterra. A mãe do garoto, Hollie Dance, acredita que isso aconteceu enquanto ele participava de um desafio online.

Imediatamente, o menino foi levado para o Royal London Hospital, onde permanece internado. Os médicos que cuidam dele afirmaram que acreditam que é “altamente provável” que ele já esteja com morte cerebral. Por isso, eles defendem que o seu suporte de vida seja encerrado.

Por esse motivo, o Tribunal de Apelação decidiu que o tratamento de Archie termine. Três juízes concluíram que “todas as funções corporais de Archie agora são mantidas por meios artificiais”. Para eles, a decisão de encerrar o suporte de vida foi “correta”.

“Como este painel declarou em seu nota de determinação na semana passada, os juízes têm grande simpatia pela situação dos dedicados pais de Archie, que enfrentam uma circunstância que é o pesadelo de todos os pais: a perda de um filho muito amado”, completou.

Na frente do Royal London Hospital, Hollie Dance disse aos repórteres que “vou continuar lutando até o amargo fim. É esse o caminho a seguir neste país, então podemos executar crianças porque elas têm deficiências? Qual é o próximo?”, questionou.

“Não há nada digno em como estamos sendo tratados. Não entendemos a pressa e o motivo de nossos desejos estarem sendo negados. Eu sei que Archei está conosco. Ele está mostrando sinais muito diferentes do que os médicos colocaram nos tribunais. Ele está lá e segue progredindo de muitas maneiras”, completou.

O médico diretor do Barts Health NHS Trust, Alistair Chesser, informou que o hospital vai entrar em contato com os pais de Archie no momento em que o suporte de vida for encerrado.

“Nossas mais profundas condolências permanecem com a família de Archie. Conforme orientado pelos tribunais, agora trabalharemos com a família para que se prepare para a retirada do tratamento. Nosso objetivo é fornecer o melhor suporte possível a todos nesse momento difícil”, finalizou.