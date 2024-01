Suprema Corte dos EUA permite corte de arame farpado na fronteira com México

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/01/2024 - 19:46 Para compartilhar:

A Suprema Corte dos Estados Unidos deu razão, nesta segunda-feira (22), ao governo do presidente Joe Biden ao permitir o corte ou retirada do arame farpado instalado pelo Texas na fronteira com o México para dissuadir os migrantes.

A tensão entre o Texas, governado pelo republicano Greg Abbott, e o governo federal tem aumentado nos últimos meses, em particular, à medida que as eleições presidenciais de novembro se aproximam.

O governador, simpatizante do ex-presidente republicano Donald Trump, tem colocado arame farpado na fronteira, impedido o acesso de agentes federais a alguns setores e enviado migrantes em ônibus a cidades governadas por democratas.

Em dezembro, um tribunal federal de apelações proibiu a patrulha fronteiriça de destruir o arame farpado instalado pelo Texas perto da cidade de Eagle Pass, no rio Grande (chamado de rio Bravo no México), a não ser que justifique uma emergência médica.

O Texas aproveitou para instalar mais arame farpado sem esperar o veredicto da Suprema Corte, de maioria conservadora, sobre um recurso de emergência apresentado pelo Departamento de Justiça.

Por um resultado muito apertado de cinco votos a favor (os três magistrados progressistas e dois conservadores) e quatro contra, o tribunal aceitou o recurso do governo.

A sentença de dezembro “fica anulada”, lê-se na decisão judicial.

Mas tal decisão ainda não é definitiva. O litígio sobre se o Texas tem direito a instalar arame farpado na fronteira segue seu curso.

Abbott acusa a administração de Biden de realizar uma política de “fronteiras abertas” e promulgou uma lei que permite prender os migrantes que entrarem de maneira irregular em seu estado.

Tanto o governador como Trump são partidários da retomada da construção de um muro ao longo da fronteira com o México e de expulsar desmedidamente os migrantes, muitos deles latino-americanos que fogem da violência e da pobreza.

Em geral, os republicanos cobram mais de Biden em relação à crise migratória, exigindo-lhe medidas enérgicas como condição para aprovar mais ajuda para a Ucrânia no Congresso.

Segundo dados da patrulha fronteiriça americana, as autoridades interceptaram em novembro mais de 242 mil vezes migrantes e solicitantes de asilo na fronteira com o México. Os números de dezembro ainda não foram publicados.

erl/mel/dd/mvv

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias