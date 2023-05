Suprema Corte dos EUA suspende execução de presidiário em Oklahoma

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 19:06 Compartilhe

Por John Kruzel

WASHINGTON (Reuters) – A Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu nesta sexta-feira a execução programada do prisioneiro condenado à morte Richard Glossip, de Oklahoma, cujo caso atraiu o apoio do procurador-geral republicano do Estado depois que uma investigação lançou nova luz sobre as evidências relacionadas ao assassinato de 1997, pelo qual Glossip foi condenado por encomendar.

Os juízes agiram depois que um painel do Estado de Oklahoma em 26 de abril votou contra a recomendação de clemência para Glossip, de 60 anos, que estava programado para ser executado em 18 de maio por seu papel no assassinato do dono de motel Barry Van Treese.

Os juízes concordaram em suspender a execução enquanto consideram se aceitam as duas petições pendentes de recurso de Glossip, que contestam sua condenação por vários motivos.

Don Knight, advogado de Glossip, saudou a ação do tribunal.

“Estamos muito gratos à Suprema Corte dos Estados Unidos por fazer a coisa certa ao impedir a execução ilegal de Richard Glossip”, disse Knight. “Não há nada mais angustiante do que a ideia de executar um homem que o Estado agora admite nunca ter recebido um julgamento justo. Felizmente, por enquanto, o Sr. Glossip está fora de perigo.”

Em uma reviravolta incomum em um caso de pena de morte, Glossip em 6 de abril obteve o apoio do procurador-geral de Oklahoma, Gentner Drummond, que disse que as conclusões de um advogado independente que ele contratou para examinar o caso “lançaram dúvidas sobre a condenação”.

“Após uma deliberação completa e séria, concluí que não posso apoiar a condenação por assassinato e a sentença de morte de Richard Glossip”, disse Drummond em um comunicado anunciando que entraria com uma moção naquele dia instando um tribunal de recursos de Oklahoma a anular a condenação e devolver o caso ao tribunal distrital federal.

“Isso não quer dizer que acredito que ele seja inocente. No entanto, é fundamental que os habitantes de Oklahoma tenham fé absoluta de que a pena de morte seja administrada de maneira justa e segura”, acrescentou Drummond.

Uma investigação independente conduzida no ano passado pelo escritório de advocacia Reed Smith a pedido de parlamentares de Oklahoma também levantou sérias preocupações sobre o caso e a condenação de Glossip.

O Tribunal de Recrusos Criminais de Oklahoma em 20 de abril confirmou a condenação de Glossip por assassinato, rejeitando o pedido de Drummond. O Conselho de Indultos e Condicionais de Oklahoma se recusou a recomendar clemência em 26 de abril, quando o painel chegou a um impasse de 2 a 2.

A condenação de Glossip resultou do assassinato em 1997 de Van Treese, proprietário de um motel da rede Best Budget Inn em Oklahoma City, que foi espancado até a morte com um taco de beisebol pelo trabalhador de manutenção Justin Sneed. Sneed confessou a autoria do assassinato e disse que Glossip, gerente do motel, o contratou para isso.

(Reportagem de John Kruzel)

