CIDADE DO MÉXICO, 6 SET (ANSA) – A Suprema Corte do México decidiu nesta quarta-feira (6) invalidar artigos e partes normativas do Código Penal federal que preveem pena de prisão para mulheres que abortam, descriminalizando a interrupção da gravidez em todo o território nacional. (ANSA).

