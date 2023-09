AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/09/2023 - 18:14 Compartilhe

A Suprema Corte de Justiça determinou, nesta quarta-feira (6), descriminalizar o aborto no México, segundo mensagem difundida na rede social X (antigo Twitter).

A mais alta instância judicial no país “decidiu que é inconstitucional o sistema jurídico que penaliza o aborto no Código Penal Federal, pois viola os direitos humanos das mulheres e das pessoas com capacidade de gerar”, declarou.

jg/st/db/mvv

