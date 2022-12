Suprema Corte do Irã aceita apelação de rapper Yasin contra sentença de morte

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 24/12/2022 - 16:40 Compartilhe





DUBAI (Reuters) – A Suprema Corte do Irã aceitou um recurso do rapper Saman Seydi Yasin contra uma sentença de morte contra ele, mesmo confirmando a mesma sentença contra outro manifestante, disse o judiciário neste sábado.

Yasin, um curdo que canta sobre desigualdade, opressão e desemprego, foi acusado de tentar matar forças de segurança, incendiar uma lata de lixo e atirar três vezes para o ar durante protestos contra o governo iraniano, acusações que ele nega.

A mãe de Yasin na semana passada implorou em um vídeo por ajuda para salvar seu filho. “Onde no mundo já se viu tomar a vida de um ente querido por uma lixeira?” disse ela no vídeo publicado em redes sociais.





O tribunal disse inicialmente que aceitou os apelos de Yasin e outro manifestante, mas em uma declaração posterior, a agência de notícias do judiciário Mizan disse que apenas o recurso de Yasin foi aceito.

“As relações públicas da Suprema Corte do Irã corrigiram suas notícias: ‘A apelação de Mohammad Qobadloo não foi aceita… A apelação de Saman Seydi foi aceita pela Suprema Corte”, disse a agência.

Explicando a decisão em sua declaração original, o tribunal citou falhas na investigação do caso e disse que a investigação foi encaminhada de volta para reexame.

Qobadloo foi acusado de matar um agente da polícia e ferir outros cinco com seu carro durante os protestos.

As manifestações eclodiram em todo o Irã em meados de setembro, após a morte da iraniana curda Mahsa Amini, que foi presa pela polícia de moralidade do país e é responsável por aplicar o rígido código de vestimenta da república islâmica para mulheres.

No final deste sábado, o 100º dia dos protestos, vídeos em mídias sociais mostraram manifestações noturnas em áreas como a capital Teerã, a cidade de Mashhad, no nordeste do país, Karaj, a oeste de Teerã, e Sanandaj, o centro da província do Curdistão no noroeste.





Dezenas de manifestantes enfrentaram chuva e neve para gritarem palavras como “Morte ao ditador” e “Morte ao (líder supremo aiatolá Ali) Khamenei!” A Reuters não pôde verificar imediatamente os vídeos.

O Irã enforcou dois manifestantes no início deste mês: Mohsen Shekari, 23; acusado de bloquear uma estrada em setembro e ferir um membro da força paramilitar Basij com uma faca, e Majid Reza Rahnavard, 23; acusado de esfaquear até a morte dois membros do Basij.

