Suprema Corte determina que votos pelos correios sejam separados na Pensilvânia

A Suprema Corte dos EUA determinou nesta sexta-feira (6) que todas as cédulas de votação enviadas pelos correios e que chegaram após o dia da eleição, no último dia 3, sejam contadas separadas dos demais votos no estado da Pensilvânia. As informações são do NY Times.

A decisão atende a um pedido do partido Republicano, do presidente candidato à reeleição, Donald Trump, que vem afirmando, sem provas, que o partido Democrata, do candidato Joe Biden, tem tentado roubar as eleições.

Segundo a reportagem, a secretária de estado da Pensilvânia, Kathy Boockvar, já havia ordenado aos funcionários responsáveis pela contagem dos votos que separassem essas cédulas, mas que ela não tinha certeza se todos estavam fazendo.

As cédulas recebidas até esta sexta podem ser contadas, mas por enquanto não entrarão na contagem total. Esses votos enviados pelos correios, até o momento, tendem a beneficiar o candidato Joe Biden, que começou a apuração perdendo no Estado, mas conforme o andamento da apuração assumiu a liderança na preferência dos eleitores da Pensilvânia.

