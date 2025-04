Suprema Corte de Israel examina legalidade da demissão do diretor do Shin Bet

A Suprema Corte de Israel examina nesta terça-feira (8) a legalidade da controversa decisão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de demitir o diretor do Shin Bet (a agência de segurança interna do país), Ronen Bar.

Netanyahu destituiu Bar em 21 de março alegando uma “falta de confiança” nele, mas a Suprema Corte suspendeu a decisão até 8 de abril para examinar os recursos apresentados contra a demissão.

Durante a audiência, protestos foram organizados nas imediações e dentro do tribunal de Jerusalém, o que obrigou os juízes a suspender a sessão, que era transmitida ao vivo.

A audiência foi retomada quase uma hora depois, sem público.

Segundo a imprensa israelense, os juízes podem anunciar uma decisão até o fim da semana.

Esta é a primeira vez na história de Israel que o diretor da agência de inteligência nacional é demitido.

A oposição afirma que Bar estava no alvo de Netanyahu desde que criticou o governo pela falha de segurança que permitiu o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

Também mencionou uma investigação do Shin Bet sobre o chamado “Catargate”, um caso que envolvia pessoas próximas ao chefe de Governo por supostos pagamentos secretos do Catar.

O procurador-geral Gali Baharav-Miara também disse que a demissão de Bar estava “marcada por um conflito pessoal de interesses”.

