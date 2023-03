Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/03/2023 - 8:32 Compartilhe

Kamille Millane desabafou nas redes sociais após ser apontada como pivô da separação de Gabi Martins e Lincoln Lau.







No vídeo, postado em seu Instagram, a influenciadora lamentou os ataques que tem recebido, e que, sendo uma mulher solteira, não teve culpa da traição do gamer com a cantora.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kamille Millane Loquetti (@kamillemillane)





