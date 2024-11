Suposto namorado de Sandy é acusado de fraude por plano de saúde

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/11/2024 - 8:50 Para compartilhar:

Pedro Andrade, apontado como suposto namorado da cantora Sandy, está sendo processado pela SulAmérica Saúde por uma suposta violação do sistema de reembolso de planos de saúde, em ação que está sendo movida contra sua empresa Instituto Pedro Andrade LTBA. As informações foram divulgadas pelo colunista Leo Dias, e confirmadas pelo site IstoÉ Gente, que acessou o processo – que, no caso, tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo.

De acordo com informações, entre janeiro de 2022 e outubro de 2024, a empresa de Pedro Andrade apresentou mais de 6,6 mil solicitações de reembolsos referentes a atendimentos. As consultas custaram R$ 2,7 milhões e, deste montante, teriam sido reembolsados R$ 2,3 milhões.

Segundo o site de Leo Dias, a juíza Edna Kyoko Kano, que está à frente do caso, decidiu na última quinta-feira, 31, deferir a tutela de urgência para determinar que Pedro “se abstenha de emitir e fracionar recibos e/ou notas fiscais de supostos atendimentos direcionados aos beneficiários dos planos de saúde comercializados pelas autoras, até ulterior decisão judicial”.

Caso ele descumpra, há pena de multa para cada descumprimento no valor de R$ 5 mil, limitando o montante a R$ 200 mil. Foram dados 15 dias para que Pedro apresente sua contestação.