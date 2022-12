Suposto namorado de Bruna Marquezine passa Natal no Brasil com atriz e família de Xuxa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/12/2022 - 12:08 Compartilhe

Xolo Maridueña, apontado como suposto namorado de Bruna Marquezine, passou o Natal com a atriz e com a família da apresentadora Xuxa. O ator posou para uma foto ao lado dos pais e da irmã de Marquezine em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.





Quem revelou a presença de Xolo na ceia foi o cabeleireiro Daniel Fortunato, responsável por platinar o cabelo de João Figueiredo, marido de Sasha, horas antes da ceia.

“2022, outro Natal de amor. Muito grato de estar cercado por tanto amor”, escreveu o profissional ao compartilhar o clique no Instagram.

Alguns fãs de Bruna Marquezine veem a proximidade entre a famosa e Xolo como sinal de um romance entre os dois. Desde a gravação do filme “Besouro Azul” os dois têm sido vistos juntos com frequência.





Veja abaixo a foto do casal passando o Natal junto:

Bruna Marquezine comemorando o natal com família e amigos. pic.twitter.com/Nv6EyjkksF — Infos Marquezine (@InfosMarquezine) December 25, 2022





