Suposto autor do ataque em Nova Orleans disse que se uniu ao grupo EI (FBI)

O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos indicou, nesta quinta-feira (2), que o suposto autor do ataque com uma caminhonete em Nova Orleans proclamou em vários vídeos o seu apoio ao Estado Islâmico e também afirmou ter se unido ao grupo jihadista.

Cinco vídeos foram publicados na conta do Facebook do suposto agressor, Shamsud Din Jabbar, na véspera do ataque de quarta-feira, nos quais ele explicava que inicialmente planejara atacar “sua família e amigos”, mas estava preocupado que as manchetes da imprensa não se concentrariam na “guerra entre crentes e não crentes”, disse Christopher Raia, um alto responsável do FBI, durante coletiva de imprensa.

sms/des/mar/llu/aa/yr