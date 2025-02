Suposto agressor de italiano é preso nas Ilhas Canárias

MADRID, 2 FEV (ANSA) – Um homem foi preso na noite do último sábado (1º), em Lanzarote, nas Ilhas Canárias, acusado de ser o suposto autor do ataque ao italiano Salvatore Sinagra, de 30 anos, informaram as autoridades locais à ANSA neste domingo (2).

O suspeito, cujos dados pessoais não foram fornecidos, está sendo interrogado pela Guarda Civil, que investiga o brutal ataque ocorrido em 26 de janeiro em um bar de Playa del Carmen, um dos principais centros turísticos da região.

Sinagra está atualmente em coma na unidade de terapia intensiva do hospital de Las Palmas, onde trata uma fratura no crânio após ter sido submetido a um procedimento cirúrgico para reduzir o hematoma.

Segundo relatos, o italiano havia saído de um bar para fumar um cigarro depois de um desentendimento com um cliente, quando alguém o espancou, provavelmente com um pé de cabra ou um soco inglês. (ANSA).