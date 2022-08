Supostas camisas do Brasil para a Copa do Mundo vazam na internet

Parceria Lance & IstoÉ 05/08/2022 - 20:43 Compartilhe

O site “Footy Headlines”, especialista em camisas nacionais e internacionais, vazou, na noite desta sexta-feira, as supostas camisas que a Seleção Brasileira vai utilizar na Copa do Mundo. O portal publicou fotos das camisas tradicional, alternativa e de goleiro.

A tradicional camisa de jogo, de acordo com o site, vem com um detalhe na gola, agora com um botão acompanhando e uma borda nas cores verde e azul.

O uniforme azul, talvez, tenha sido o mais ‘ousado’. A camisa terá um efeito de ‘onça pintada’, tradicional animal da fauna brasileira, em tom verde nas mangas. Nas redes sociais, muitos torcedores não aprovaram este detalhe.

A principal camisa de goleiro vem na cor preta, também com detalhes em “efeito de onça pintada”, mas em roxo. Vale ressaltar que a produção dos uniformes está sendo feita pela Nike.

A CBF ainda não anunciou os uniformes de forma oficial, mas o “Footy Headlines” é conhecido por ser uma fonte de confiança no que diz respeito ao vazamento de uniformes e camisas de futebol.

E MAIS:

VEJAS AS FOTOS DAS SUPOSTAS CAMISAS DA SELEÇÃO:

Camisa principal (Foto: Reprodução/Footy Headlines)

Camisa reserva (Foto: Reprodução/Footy Headlines)

Camisa de goleiro (Foto: Reprodução/Footy Headlines)

(Foto: Reprodução/Footy Headlines)

E MAIS: