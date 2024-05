Suposta filha de Leonardo faz vaquinha virtual para reencontrar seu filho após morte da avó da criança 

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/05/2024 - 19:50 Para compartilhar:

A jovem Dyane Akacio, que ficou conhecida por divulgar que acredita ser filha do cantor sertanejo Leonardo, abriu uma vaquinha virtual para tentar levantar fundos e viajar até o Brasil. Ela mora em Portugal e deixou seu filho em seu país de origem aos cuidados de sua mãe de criação, que faleceu recentemente.

Dyane pretende reencontrar o filho e levá-lo com ela para a Europa. A mãe da modelo, Terezinha Jubate Acácio, morreu no último dia 28 de abril.

Nesta quarta-feira, 8, a suposta filha de Leonardo falou sobre a vaquinha nas redes sociais e, também, aproveitou para agradecer quem já colaborou.

“Estou passando aqui porque muitas pessoas têm me perguntado e têm dúvida sobre a vaquinha que estou fazendo. Gente, essa vaquinha é para ajudar a trazer meu filho comigo, ele estava no Brasil e ficava aos cuidados da minha mãe”, explicou ela em texto publicado nos Stories do Instagram.

“No dia 28, minha mãe faleceu e, por isso, a urgência. Eu ainda estou decidindo ao certo o que será melhor, mas está bem difícil, nunca imaginei passar por isso. Toda ajuda é bem-vinda. Obrigada às pessoas que já contribuíram, que Deus abençoe imensamente a vida de vocês”, completou a jovem.

No site da vaquinha, a influenciadora se apresentou e explicou as razões para fazer a arrecadação de doações.

“Me chamo Dyane, moro em Portugal há três anos, estava lutando para trazer meu filho do Brasil para cá, até que muitas coisas aconteceram e, recentemente, perdi minha mãe, que era a pessoa que cuidava dele. Estou fazendo essa vaquinha para que eu possa buscá-lo e trazê-lo comigo”.

A meta de Dyane é arrecadar R$ 20 mil. Até o momento, ela conseguiu R$ 1.171,65.

Suposta paternidade

Dyane usou as redes sociais, em outubro do ano passado, para declarar que acredita ser filha do cantor Leonardo. Na ocasião, ela disse que sua mãe biológica teria falado sobre o suposto envolvimento com o sertanejo em uma carta que escreveu quando descobriu que estava com câncer terminal. Ela veio a falecer tempos depois.

A influenciadora chegou a procurar o cantor pelas redes sociais, mas acabou bloqueada.

O caso se tornou público logo em seguida, quando a influenciadora declarou que queria fazer um teste de DNA para saber a verdade.

Ela acabou desistindo por, segundo ela, estar atribulada com outras urgências.

“Não posso deixar o país nos próximos meses por conta do meu documento que vence mês que vem e o órgão que trata disso aqui em Portugal mudou. Até eu organizar as minhas coisas, esse caso está encerrado”, declarou em uma publicação em novembro do ano passado.