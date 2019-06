Suposta capa do jogo FIFA 20 tem Neymar; EA Sports nega

O lançamento oficial do jogo Fifa 20 será nesta semana, mas imagens da suposta capa vazaram no Twitter da loja “Gamestop”. Nas fotos divulgadas, Neymar será o protagonista, mesmo envolvido em um caso de acusação de estupro. No ano passado, Cristiano Ronaldo esteve no meio de um escândalo semelhante e a EA Sports, criadora do game, decidiu remover a imagem do astro português do site oficial e das redes sociais do Fifa 19.

A EA Sports, na ocasião, divulgou um comunicado alegando que “estavam monitorando a situação de perto” e que “esperava que embaixadores tivessem uma conduta consistente aos valores da EA”. Procurada pelo UOL Esporte, a produtora do jogo declarou que as imagens vazadas não são oficiais.

“As imagens que estão pela internet não são a capa do FIFA 20”, afirmou Yeray Romer, Head da EA Sports Latam.

Outras empresas, como Nike, Mastercard e Red Bull, que possuem contratos com o atacante da seleção brasileira, estão de olho na polêmica acusação de estupro, segundo o UOL.