Suposta amante de William seria motivo do ‘sumiço’ de Kate Middleton

O “desaparecimento” de Kate Middleton tem movimentado as redes sociais. A princesa de Gales e esposa de William fez sua última aparição pública no dia de Natal e, desde então, não teve mais fotos oficiais divulgadas — exceto no domingo, 10, em um clique supostamente feito pelo marido com os filhos George, Louis e Charlotte. No entanto, após agências de notícias apontarem sinais de manipulação na imagem, o Palácio de Kensington confirmou que se tratava de uma foto editada. Desde então, uma série de teorias da conspiração acerca do “sumiço” da princesa ganharam força na web.

A hipótese mais recente levantada por internautas seria a de um possível affair do príncipe William com Rose Hanbury. A inglesa e esposa de David Rocksavage, diretor de cinema e sétimo marquês de Cholmondeley, tem sido apontada como amante do príncipe desde 2019. Ela e o marido têm três filhos.

Segundo o “Daily Mail”, Kate e Rose seriam amigas antes de “fontes anônimas” revelarem o suposto caso à imprensa. Depois disso, a marquesa teria sido “banida” do convívio com a família real, mas o título de “persona non grata” já teria sido revogado pelo rei Charles III.

A reaproximação de Hanbury do círculo social do príncipe e da princesa de Gales tem sido apontada, por internautas, como um dos possíveis motivos de um suposto “colapso” de Kate Middleton.

