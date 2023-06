Suposta amante de Neymar diz que traição aconteceu ‘na casa dele’ no dia dos namorados

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2023 - 14:51 Compartilhe

Fernanda Campos, blogueira e influenciadora que teria sido pivô da traição de Neymar e que revelou mensagens do episódio em suas redes sociais, afirmou no domingo que teria ido ao apartamento do atacante no dia dos namorados deste ano. Além disso, o encontro, em seu imóvel pessoal, teve a presença de outras cinco pessoas.

Em entrevista ao programa “Domingo Espetacular”, da TV Record, Fernanda conta que a relação começou ainda na Copa do Mundo de 2022, quando recebeu uma mensagem do jogador em seu Instagram. “Ele me mandou mensagem pedindo o meu contato, e o número do celular era da França, chamada de vídeo, de áudio, todas as mensagens. Eu nunca apaguei, quando tive a oportunidade, reuni todas as mensagens.”

As mensagens trocadas com Neymar foram expostas nas redes sociais nas últimas semanas. Em uma delas, Fernanda mostra encontro com o atacante em seu apartamento, em São Paulo, no dia dos namorados. “O apartamento, inclusive, é dele porque tinha coisas pessoais dele. Muitas pessoas acharam que a gente se encontrou fora, mas a gente se encontrou no apartamento dele, na casa dele”, afirmou a moça.

Na ocasião, segundo mensagens trocadas, Fernanda permaneceu 40 minutos no local e registrou vídeos de seu encontro com o atleta. “Eu até perguntei para ele: ‘E se outras meninas vêm e gravam?’. E ele falou: ‘Não, você é de confiança’. ‘Eu sou de confiança’ foi triste (de ouvir). Entrei com o celular, fiz stories para os meus amigos.”

Após divulgar as mensagens, a influenciadora revelou que recebeu quatro chamadas de Neymar no mesmo dia. “Eu fiquei nervosa, não sabia o que falar. Inclusive, ele nem me bloqueou. Depois ele me mandou: ‘parabéns, você conseguiu sua fama'”, disse. Fernanda não atendeu nenhuma das ligações. “Neymar é nome, né? É fama. Eu já conheci caras mais legais e mais interessantes do que ele. Então, pra mim, não fez diferença na minha vida.”

CARTA ABERTA DE NEYMAR

Após rumores de traição dele com sua atual namorada, que está grávida de seu segundo filho, nas redes sociais, Neymar veio a público na quarta-feira passada para admitir que errou com Bruna Biancardi. Ele pediu desculpas. Em nota, publicada em suas redes, com milhões de seguidores, o jogador admitiu o erro ao se relacionar com a influenciadora Fernanda Campos.

Neymar publicou uma foto em seu Instagram ao lado de Bruna. No texto, pediu desculpas pela “exposição” e ataques que ela sofreu nos últimos dias. “Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado”, escreveu o jogador que já tem um filho de outro relacionamento.

Neymar está de férias após se machucar na temporada do futebol francês. Ele passou por uma cirurgia no tornozelo direito e se recupera desde então. Ficou fora do fim do ano dos jogos do Paris Saint-Germain e dos três amistosos do Brasil em 2023. Ele tem contrato com o clube francês até 2027, mas não tem seu futuro definido ainda.

