Suposta amante de Belo já foi presa por estelionato; conheça Rayane Figliuzzi

Recentemente, o cantor Belo voltou a estar no centro de polêmicas após rumores de uma suposta amante. O cantor, que se separou de Gracyanne Barbosa após a suposta traição da musa fitness, também pode ter tido seu relacionamento extraconjugal.

A informação foi dada pelo portal “LeoDias”, que recentemente noticiou que amigos de Belo confirmaram que ele tinha uma amante. A mulher — que seria a modelo e empresária Rayane Figliuzzi, de 26 anos — teria, inclusive, sido presenteada pelo cantor com um carro zero-quilômetro.

No Instagram, Rayane tem 111 mil seguidores e se identifica como empresária, atriz, modelo e mãe. Dona de uma marca de biquínis, a modelo usa seu perfil para mostrar as peças e seu dia a dia.

Segundo a “Quem”, a suposta amante estudou atuação na Escola de Atores Wolf Maya entre 2016 e 2017, quando apareceu em clipes. Ela também já foi apontada como affair do cantor Saulo Poncio.

Antes da polêmica com Belo, no entanto, Rayane já esteve envolvida envolvida em controvérsias. Em 2021, ela foi presa por estelionato após ter sido denunciada, segundo o “g1”, pelo Ministério Público de Santa Catarina, “acusada de colaborar com uma quadrilha especializada em aplicar golpes”.

À IstoÉ Gente, Belo negou as acusações de traição por meio de sua assessoria. “Não temos conhecimento e não falaremos da vida pessoal do artista”, escreveu a equipe do cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAYANE FIGLIUZZI (@rayfigliuzzi2)