Suposta amante comenta encontro com Neymar: ‘Já conheci caras mais interessantes’

O nome de Neymar esteve envolvido em mais uma polêmica na última semana, quando uma suposta traição do jogador foi vazada. A influenciadora digital Fernanda Campos diz que o encontro ocorreu em um apartamento do atleta em São Paulo, no último Dia dos Namorados, quando ele já estava com Bruna Biancardi, que espera o primeiro filho do casal. Em entrevista ao “Domingo Espetacular”, no último domingo (25), ela relembrou a ocasião.

Segundo Fernanda, sabia da gravidez de Bruna, mas não tinha conhecimento do relacionamento de Neymar. “A gente se encontrou no apartamento dele, na casa dele. Por incrível que pareça, não foi programado. […] Eu entrei com o celular, fiz os stories, mandei para os meus amigos. Por isso que pensei que não tivesse um relacionamento ativo”, justificou.

Ela expôs, ainda, que já ficou com homens mais interessantes. “Digamos que Neymar é nome, fama… Eu já conheci caras mais legais, mais interessantes, tanto no quarto quanto em conversas, do que o Neymar. Para mim, não fez diferença na minha vida”, garantiu.

Após o vazamento do encontro, Fernanda contou que foi procurada pelo jogador. “Ele me ligou, acho que umas quatro vezes. Eu não atendi, porque eu fiquei nervosa. Não sabia o que falar. Inclusive ele nem me bloqueou. Depois ele mandou: ‘Parabéns. Você conseguiu a sua fama'”, relatou.

Vale relembrar que Neymar usou o Instagram na última quarta-feira (21), para se desculpar publicamente com Bruna Biancardi. “Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos”, declarou o atleta.

