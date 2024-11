Suplicy está curado? Entenda o processo de remissão do câncer

Luma Venâncioi Luma Venâncio https://istoe.com.br/autor/luma-venancio/ 22/11/2024 - 7:00 Para compartilhar:

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) declarou, no último sábado, 16, que está curado do câncer descoberto em julho de 2024. O tratamento oncológico, porém, requer cinco anos sem recaídas para ser considerado erradicado.

Suplicy sofre de Linfoma não Hodgkin – uma categoria de câncer que ataca o sistema linfático. A enfermidade é considerada rara e complexa, contemplando diferentes tipos e subtipos. O principal risco é o comprometimento da imunidade do paciente, que pode acumular um grande volume de doenças.

De acordo com o médico e líder do Centro de Referência em Neoplasias Hematológicas do A.C. Camargo Cancer Center, Jayr Schmidt Filho, a situação enfrentada por Eduardo Suplicy configura um período de análise, uma vez que a enfermidade ainda tem possibilidades de retornar.

“Ainda não é possível afirmar que ele [Suplicy] está curado porque, no momento, ele apresenta o que chamamos de ‘curandaria’. Isso significa que, mesmo que o tratamento tenha sido bem-sucedido e a doença não esteja detectável pelos métodos disponíveis, como o PET-CT, ainda não atingimos o marco temporal necessário para considerar a cura”, afirmou Jayr.

O anúncio da melhora no estado de saúde foi feito por meio de uma publicação no Instagram. No vídeo veiculado, o político diz que “felizmente está curado” do linfoma e que só é preciso finalizar o tratamento, programado até dezembro. Na legenda, entretanto, reitera que o câncer está em remissão – o que não oficializa a cura da doença.

“Depois de quatro meses de batalha, finalmente foi constatada a remissão do meu linfoma. Continuo o tratamento, ainda falta uma sessão de imunoterapia, e como minha imunidade está muito baixa, mantenho isolamento parcial. Mas, se antes tinha sonhos, agora eles só aumentaram! Não irei descansar enquanto não ver instituída a Renda Básica de Cidadania no Brasil e no mundo!”, escreveu na postagem.

O vídeo foi gravado na ExpoCannabis – uma feira temática sobre a indústria de cannabis, que discute as possibilidades de utilização da planta. Suplicy é um defensor da causa canábica e faz uso de óleos derivados da erva como tratamento para o Parkinson, doença diagnosticada em 2023.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eduardo Matarazzo Suplicy (@eduardosuplicy)

Caminho da cura

O processo de remissão de um câncer é avaliado com base nos resultados obtidos pelos métodos disponíveis. É chamado de “resposta completa” o cenário em que a doença não é detectável por exames como o PET-CT, enquanto “resposta parcial” caracteriza uma redução de mais de 50% na quantidade do câncer.

Segundo o médico Jayr, para considerar a cura de um câncer, é necessário que o paciente esteja livre de sinais da doença por um período significativo após o tratamento, geralmente cinco anos. Mesmo após esse tempo, monitoramentos regulares são essenciais, pois a cura não é uma garantia absoluta – especialmente em casos de cânceres mais agressivos ou complexos.

Além disso, a remissão varia de acordo com o tipo de câncer e os métodos disponíveis para avaliá-lo.

“Diferentes tipos de câncer têm comportamentos biológicos distintos, e os critérios para remissão ou cura também podem mudar dependendo das características específicas de cada caso.”