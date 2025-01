Suplente de vereador é morto a tiros em frente a casa noturna em Osasco, na Grande São Paulo

O empresário e suplente de vereador de Osasco, Osmarney de Souza Guedes, conhecido como Osmar Guedes, foi morto a tiros nesta quinta-feira, 23, no bairro Rochdale, na mesma cidade da Grande São Paulo. A motivação do crime ainda é investigada. A polícia suspeita de execução que pode ter finalidade política. Osmarney, de 39 anos, foi candidato a vereador em Osasco nas últimas eleições pelo Partido Renovação Democrática. Atualmente, era suplente de vereador na cidade.

De acordo com o registro da ocorrência, o empresário estava em frente a uma casa de shows de sua propriedade, na Avenida Cruzeiro do Sul, por volta das 21h20. Um homem armado se aproximou, atirou diversas vezes e fugiu. De acordo com testemunhas, o criminoso não anunciou o assalto. A vítima morreu no local.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública informou que “guardas civis municipais foram acionados por conta de disparo de arma de fogo próximo a uma casa de shows e encontraram o proprietário do estabelecimento já sem vida”. Ainda segundo o órgão, um celular foi apreendido no local.

A Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o criminoso. Funcionários da casa noturna também serão ouvidos.

O caso foi registrado como homicídio e localização/apreensão de objetos no 5º DP de Osasco.