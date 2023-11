Supla revela em podcast que namorada o traiu com colega de banda: ‘Mandei embora’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/11/2023 - 13:30 Para compartilhar:

O cantor e compositor Supla, sempre ‘sincerão’, contou detalhes de sua vida amorosa no podcast Bagaceira Chique, da apresentadora Luciana Gimenez. Supla, que afirmou ao canal ser um “punk de boutique’, revelou detalhes sobre quando foi traído pela namorada e por um músico que trabalhava em sua banda.

“Doeu [a traição]… ainda era um cara que trabalhava comigo. [Foi] horrível. Quem gosta de tomar um chifre? Terminei [o namoro]. Ele eu mandei embora da banda. Me senti traído na época”, declarou. Supla disse ser “um pouco ciumento”, mas que o esse sentimento faz parte do ser humano.

Apesar de ter sofrido com a traição da namorada e do colega, Supla afirmou que já esteve do outro lado do balcão, ou seja, também já traiu.

“Perdi a minha namorada que eu amava, mas faz tempo isso. A gente vai aprendendo, às vezes nem aprende, mas é a vida”.

O paulistano Supla ainda falou sobre sua mania de misturar o inglês com o português na hora de falar, algo que, segundo ele, é reprovado por sua mãe, a ex-senadora Marta Suplicy.

“Minha mãe disse: ‘meu filho, eu acho muito cafona quando você fala em inglês’. Mãe essa virou minha marca”, disse Supla, sobre a resposta que deu à mãe.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias