Supla invade transmissão da Record e desconcentra narração de Silvio Luiz; veja o vídeo Supla invadiu a transmissão feita por Silvio Luiz, Bola e Carioca, após gol do Santos

A transmissão do confronto entre Corinthians e Santos, desta quarta-feira (2), feita pela Record, no R7 e no PlayPlus, foi invadida por Supla, após o gol do Peixe. O clássico válido pelo Paulistão terminou com vitória do time da vila.

O jogo que estava sendo narrado por Silvio Luiz contou também com a participação de Bola e Carioca completando a equipe, que foi surpreendida por Supla, torcedor do Santos, que invadiu a transmissão para gritar o gol do Peixe sobre seu rival Corinthians.

– Pelas barbas do Netuno – disse Supla ao ver Silvio Luiz, arrancando a risada do Bola.

O clássico entre Corinthians e Santos terminou com a vitória do time da vila, pelo placar de 2 a 1, que culminou na demissão do técnico Sylvinho, que comandava a equipe rival.

