Superstição? ‘Bola perdida’ em pênalti pode ter ajudado Corinthians a eliminar o Boca Juniors

O Corinthians foi à Argentina para enfrentar o Boca Juniors com vários desfalques e conseguiu uma classificação histórica na última terça-feira (5) na Bombonera. Sem conseguir atacar e incomodar o goleiro Augustín Rossi, os comandados de Vitor Pereira só conseguiram balançar as redes do adversário nas penalidades. Por 6 a 5 e duas defesas do goleiro Cássio, o timão conseguiu a vaga para as quartas de final da Copa Libertadores.

Além do destaque negativo da atuação de Darío Benedetto, do Boca Juniors, com duas penalidades perdidas, outro detalhe chamou atenção durante a disputa pela classificação, pelo menos para os mais supersticiosos.

❌🔵🟡 Darío Benedetto had a chance to win the tie for @BocaJrsOficial, but sent his penalty into the supporters! pic.twitter.com/j0DQncSZoQ — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) July 6, 2022

Benedetto cobrou a quinta e última penalidade pelo Boca na série. O placar somava 3 a 2 para a equipe argentina e o atacante tinha nos pés a chance de terminar com o confronto, mas chutou para arquibancada a chance dos xeneizes. Com isso, a bola usada na cobrança não retornou a tempo para o gramado e teve de ser substituída (veja no vídeo abaixo).

Nada demais ocorrer a mudança da bola de jogo em uma partida, mas a atitude do goleiro Rossi ao olhar para a arquibancada e pedir a bola de volta pode não ter sido por acaso. Até ali, o goleiro do Boca havia defendido duas cobranças, enquanto Cássio apenas uma.

Depois da troca da “pelota”, Augustín não conseguiu defender mais nenhuma cobrança. O goleiro até chegou a tocar na bola nas penalidades de Lucas Piton e Gil, mas não conseguiu impedir os gols. Por outro lado, Cássio somou mais uma defesa e ajudou o alvinegro paulista a eliminar a equipe argentina.