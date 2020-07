SuperPoker Team Pro: torneio terça (28), no Bodog, inicia último ranking Ranking do desafio foi zerado pela última vez e nova e última série de seis torneios online em sites parceiros recomeça na terça (28), no Bodog. É a última chance para se classificar

Se você ainda não está classificado para a Semifinal Online do SuperPoker Team Pro, um dos maiores desafios do pôquer nacional, então chegou sua última chance. Nesta terça-feira (28), a partir das 21h (horário de Brasília), acontece no Bodog o primeiro torneio do ranking de agosto, o último que dará vagas para a próxima fase do desafio.

A boa notícia é que a pontuação de todos os participantes foi novamente zerada. Assim, mesmo quem não se dedicou à disputa até agora, ou acabou de conhecer o SuperPoker Team Pro, tem a mesma chance de conquistar uma das 10 vagas distribuídas no mês e o iPhone reservado para o campeão.

O buy-in do evento no Bodog é de US$ 5,50 (cerca de R$ 30) para um garantido de US$ 1.000 (cerca de R$ 5,3 mil) e duas reentradas permitidas por jogador, sem add-on. O stack inicial é de 5.000 fichas, com blinds subindo a cada 10 minutos. O registro tardio ficará aberto até as 23h10.

Já é possível se inscrever no torneio e garantir pelo menos 20 pontos no ranking pela participação. É entrar no Bodog, acessar a aba “Torneios Programados”, marcar o filtro “Privado” e encontrar o evento sob o nome “SuperPoker Team Pro”. Além de jogar, você pode também acompanhar a transmissão ao vivo nas plataformas do SuperPoker.

No mês passado, o melhor desempenho foi o de Alex Victor, que conquistou o iPhone 11 pela primeira colocação. O cearense foi um dos 10 classificados para a semifinal, enquanto Samuel Resende e Daniel Aquino garantiram o adicional de 30% no stack inicial na próxima fase, por já estarem classificados e terminarem no top 10.

Para participar do SuperPoker Team Pro é preciso ter ou criar contas nos sites parceiros (Bodog, Liga Online H2 Brasil e partypoker).

