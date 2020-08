SuperPoker Team Pro: 4º torneio do mês acontece domingo (9) no Bodog Com buy-in de R$ 30 e R$ 5,5 mil garantidos na premiação, quarto torneio de agosto do desafio será jogado hoje a partir das 21h no Bodog. Late register vai até o 15º nível de blind

A fase inicial do SuperPoker Team Pro está entrando na sua reta final, mas ainda estão em jogo diversos pontos e novos competidores ainda podem se garantir na Semifinal Online. Mesmo com três torneios já realizados no mês de agosto, a disputa segue aberta.

Neste domingo (9), os jogadores terão mais uma oportunidade de somar pontos e subir na classificação. O palco do quarto torneio será o Bodog e a disputa terá início a partir das 21h (horário de Brasília).

Como nas outras competições, o buy-in será de US$ 5,50 (cerca de R$ 30), com US$ 1 mil garantidos (cerca de R$ 5,5 mil). O stack inicial terá 40 mil fichas, e os níveis terão duração de oito minutos, cada. O late register permanecerá aberto até o final do 15º nível de blind. O torneio consta no lobby do Bodog como “SuperPoker Team Pro”.

Como já se tornou tradição nas disputas dos torneios, o SuperPoker irá transmitir ao vivo. O comando será de Guilherme Kalil, que terá a companhia de Eduardo Sequela. Além de acompanharem a disputa, ambos também irão participar do evento e trazer muita descontração.

Para participar do SuperPoker Team Pro basta ter ou criar conta nos sites parceiros (Bodog, Liga Online H2 Brasil e partypoker). Para depositar, os jogadores podem contar com a segurança e rapidez da Trust Fichas. O desafio também conta com apoio da Copag, referência em materiais para o jogo, que também presenteará os campeões e classificados para a Semifinal.

